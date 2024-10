Estrada Policarpo Albino Canato é contemplada com novo asfalto em 790,50 metros lineares de extensão

Após 30 anos de espera, a comunidade do Cidade Nova Mogi Guaçu, o antigo Limoeiro, na Zona Leste, começou a ser beneficiada com a tão esperada infraestrutura de pavimentação asfáltica. Nesta quinta-feira, 3 de outubro, a Administração Municipal iniciou a colocação de massa asfáltica em 790,50 metros lineares da principal via de acesso do local, a Estrada Policarpo Albino Canato. O serviço faz parte do pacote de melhorias de mobilidade urbana que irá atingir cerca de 1,9 km em seis ruas do bairro.

Antes do asfalto, a estrada recebeu a aplicação de massa asfáltica da nova infraestrutura do acostamento, sendo executado em 1.633,43 m² do lado direito da via no sentido centro-bairro, no trecho entre o Jardim Nova Alvorada até o Cidade Nova Mogi Guaçu e ainda o serviço de drenagem e de instalação de galerias.

“As obras de instalação de nova infraestrutura no Cidade Nova Mogi Guaçu avançam de forma acelerada e, no caso da Estrada Policarpo Albino Canato, com o novo asfalto irá agilizar a ligação de acesso do bairro com o Jardim Nova Alvorada”, comentou o secretário de Obras, Daniel Rossi.

O prefeito Rodrigo Falsetti lembrou do maior programa de recapeamento asfáltico que está em andamento desde o início da gestão. “Em mais de três anos e meio da nossa gestão recapeamos 174 ruas e avenidas da cidade, além de outras 20 vias que também já receberam nova infraestrutura de pavimentação asfáltica completa”.

Pacote

Também serão beneficiadas com melhorias no Cidade Nova Mogi Guaçu, a Rua Reinaldo da Silva Moreira com 200 metros lineares de nova malha viária e a Rua Argimo Mendes, que será contemplada com o recape asfáltico de 370 metros lineares, implantação de boca de lobo, além da reconstrução do sarjetão situado no meio desta via.

Já na Avenida Nova Mogi Guaçu será feito o recapeamento de 331,72 metros lineares, que incluirá o entorno da praça, que fica na avenida até a entrada do Jardim Nova Alvorada. E, por último, a Rua Antonio da Silva Leme será contemplada com 92 metros lineares de recapeamento asfáltico, enquanto a Rua Luiz de Souza Mello com outros 68,23 metros lineares de novo asfalto.

O trabalho é executado pela Construtora Simoso e tem acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM).