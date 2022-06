ESTREIAS DENTRO E FORA D’ÁGUA NO PAULISTA JUVENIL

Luís Henrique Dini Jamarino encara seu primeiro estadual e Murilo Cecato Barboza inicia trajetória na comissão técnica da Free Play

Entre esta sexta-feira, 17, e domingo, 19, acontece em Bauru (SP) o Campeonato Paulista Juvenil de Inverno 2022 – VIII Troféu João Sasaki. A Academia Free Play Sports estará presente e representará Mogi Mirim no evento que tem 43 entidades de todo o Estado inscritas.

No total, 293 atletas obtiveram índice e estão na start list da prova, que prevê 187 meninos e 106 meninas. A competição reunirá nadadores nascidos em 2007 (juvenil 1) e 2006 (juvenil 2) e que conquistaram o direito de estar na Arena ABDA, palco do estadual da categoria, durante os últimos torneios regionais promovidos pela Federação Aquática Paulista (FAP).

Dentro d’água

Luís Henrique Jamarino Dini, da juvenil 1, é o representante da Free Play no campeonato. O nadador obteve índice e está inscrito em três provas. A primeira delas será no sábado, 18, quando encara os 100 metros livre masculino. Ele chega à disputa com o tempo de balizamento de 1min00seg59 e está entre os 46 participantes confirmados.

Nos 100 metros borboleta serão 20 competidores. Luís Henrique tem a marca de 1min08seg28 e a prova será realizada no domingo, 19. Já nos 200 metros livres, também no dia 19, são 32 nadadores e o atleta da Free Play tem o tempo de balizamento de 2min15seg78. Este será o primeiro estadual do competidor, que integra a equipe de competição da Free Play desde o ano passado.

Fora d’água

Uma das novidades a partir do Paulista Juvenil é a presença de Murilo Cecato Barboza na comissão técnica da Free Play. Atleta da equipe há anos, com presenças constantes em competições regionais e estaduais, Murilo seguirá como competidor, mas também foi contratado para cuidar da preparação física dos atletas.

“Nas viagens em torneios regionais eu serei preparador físico e atleta. Ou seja, vou competir e preparar os atletas para suas provas. Tudo está sendo muito novo para mim, mas estou gostando, está sendo divertido. Sempre quero mais, então, estamos aí para novas aprendizagens”, comentou.

O novo membro da comissão técnica, que é coordenada por Ricardo Antonio Martiniano, destaca que sua função é sempre fazer com que o atleta se sinta confortável com o ambiente, dê o seu melhor em todos os treinos, que assim, consequentemente, os resultados nas competições virão. “E espero ter bons resultados junto ao Ricardo, agora resultados como preparador físico também”.

Para Murilo, a nova função, além de contribuir para o crescimento profissional na área em que escolheu para traçar uma carreira, ainda trará novos horizontes do ponto de vista da natação. “Isso vai fazer eu enxergar tudo de forma diferente. Dessa vez eu estarei do outro lado da história e a responsabilidade é ainda maior, pois além de me manter na calma, terei que passar confiança para o atleta, mostrar que estou ali para ajudá-lo ainda mais”, finalizou.

Próximos

Os compromissos estaduais da Free Play não param por aí. Entre sexta-feira, 24, e domingo, 26, o desafio será pelo Campeonato Paulista Infantil de Inverno 2022 – I Troféu Katsuo Murashige “Kaka”. A competição será realizada no Complexo Esportivo Pedro del’ Antonia, em Santo André. Estarão nas piscinas atletas das categorias infantil 1(nascidos em 2009) e infantil 2 (nascidos em 2008).

Para fechar a saga de estaduais tem o Campeonato Paulista Petiz de Inverno 2022 – XXI Troféu Oswaldo Lopes Fiore. Entre os dias 1º e 3 de julho, os nadadores das categorias petiz (nascidos em 2011) e petiz 2 (nascidos em 2010) participam do torneio no Centro Cívico de Americana.

Já entre os dias 12 e 16 de julho o foco será em nível nacional. A equipe se prepara para encarar o Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Inverno 2022 – Troféu Ruben Dinard de Araújo, programado para ocorrer no Praia Clube, em Uberlândia (MG).

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro, Clínica Vitallis e Macaúbas Eco Restaurante.