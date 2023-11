Estrelas do futebol nacional se reúnem em Campinas neste sábado, 02, para o Jogo da Família

Partida no estádio do Brinco de Ouro vai arrecadar alimentos para

famílias em situação de vulnerabilidade

Campinas, 27 de novembro de 2023 – Jogadores que brilharam nos gramados do Brasil e no exterior com camisas de seus clubes e da Seleção Brasileira estarão juntos em Campinas no próximo sábado, dia 02, para a segunda edição do Jogo da Família. Com início às 15h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a partida é uma ação social do ex-jogador Amoroso, com organização da Noblu Sprts, com a proposta de arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. A expectativa para esse ano é arrecadar de 7 toneladas de produtos alimentícios, 2,5 toneladas a mais em relação ao ano passado.

A edição 2023 do Jogo da Família promete ser uma verdadeira festa do futebol, com a presença de atletas de diversas gerações, e da

solidariedade. “Sou cidadão campineiro, que é pra toda vida. O Jogo da Família já deu certo e o que a gente puder fazer para ajudar a

melhorar tudo, será feito”, disse Amoroso, idealizador da ação

beneficente.

Além do ex-atacante Amoroso, também já estão confirmados Elano

(ex-Guarani, Santos e Manchester City), Djalminha (ex-Guarani e

Palmeiras), Aloísio Chulapa (ex-São Paulo), Alex Dias (ex-São Paulo), Lugano (ex-São Paulo e seleção uruguaia), Júnior (ex-Flamengo), Fernando Prass (ex-Palmeiras), Pitarelli (ex-Guarani), Galeano (ex-Palmeiras), Júlio César (ex-Guarani), Ronaldão (ex-São Paulo, Ponte Preta e tetracampeão com a seleção), André Cruz (ex-Ponte Preta, com passagem pela seleção), Paulo Sérgio (ex-Corinthians), Thiago Gentil (ex-Guarani), Valdeir (ex-Guarani), Catatau (ex-Guarani), Gustavo Schiavolin (ex-Guarani), Ewerthon (ex-Corinthians) e Juninho Paulista (ex-São Paulo e pentacampeão com a seleção).

O ingresso para assistir ao Jogo da Família é a doação de dois

quilos de alimentos. A expetativa de arrecadação de sete toneladas de alimentos é suficiente para ajudar mil famílias da cidade. Os portões do estádio serão abertos às 13h e o jogo terá início às 15h.

O Jogo da Família é organizado pela Noblu Spórts e tem o patrocínio

da LG Mota.