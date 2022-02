Estudante de 18 anos comemora nota mil na redação do Enem 2021

“Eu fiquei muito feliz porque a minha trajetória foi muito dificil. Quando eu vi a nota foi uma emoção porque eu sempre tive muita dificuldade com redação e eu me esforcei tanto esse ano para melhorar isso e foi muito bom ver o meu esforço sendo recompensado”, lembra.

As notas da prova de redação foram reveladas na quarta-feira (9). Na manhã desta quinta-feira (17), o Portal Nacional da Educação divulgou que cerca de 20 estudantes obtiveram nota mil na prova de redação no Brasil, sendo uma delas em Goiás.

Luiza é estudante do Colégio Agostiniano e sonha em cursar medicina na Universidade Federal de Goiás (UFG). Com a nota que tirou no Exame Nacional do Ensino Médio, ela acredita que irá alcançar o que almeja. Ela teve uma nota média de 826,3 pontos.