Estudante de Santo Antônio de Posse conquista classificação pelo segundo ano consecutivo no concurso Virando Bixo

Larissa Delminda Rodrigues Ferreira ficou em 1º lugar como treineira em 2025 e agora garantiu a 3ª colocação na categoria Vestibulando

A estudante Larissa Delminda Rodrigues Ferreira, de 18 anos, moradora de Santo Antônio de Posse, voltou a se destacar no concurso Virando Bixo, promovido pela EPTV. Pelo segundo ano consecutivo, ela conquistou classificação entre os melhores participantes da competição educacional.

Neste ano, Larissa garantiu a 3ª colocação na categoria Vestibulando. Em 2025, ela já havia chamado atenção ao conquistar o 1º lugar na categoria Treineiro, demonstrando desempenho de destaque ainda antes de ingressar oficialmente no ensino superior.

Atualmente, Larissa cursa Direito no UNASP de Engenheiro Coelho e representa mais um exemplo de dedicação aos estudos e busca por oportunidades acadêmicas.

O concurso Virando Bixo é promovido pela EPTV e reconhece estudantes com destaque em processos seletivos e vestibulares, incentivando o desempenho educacional e valorizando histórias de superação e dedicação.

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