Estudante e professor conquistam ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia

O estudante Vinicius Marin Rodrigues, de 15 anos, conquistou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 2021. Ele é aluno do CEMEP – Centro Municipal de Ensino Profissionalizante Professor Osmar P. Silveira, em Paulínia. O professor Rafael Bonato, que coordenou o trabalho também foi ouro. As provas ocorreram em maio, os resultados saíram no fim de julho e a premiação oficial aconteceu em novembro.

O evento tem como propósito fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências afins de uma maneira lúdica e cooperativa. Além dos próprios estudantes, a OBA mobiliza professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais, escolas, planetários, observatórios municipais e particulares, clubes de Astronomia, museus de ciências e outros locais que tratam desse universo.

A OBA é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), entre alunos de todos os anos do ensino fundamental e do ensino médio. Na edição 2021, os participantes puderam fazer os exames de forma virtual ou presencial.