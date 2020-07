Estudantes da área da Saúde agora têm até 26/07 para utilizar créditos do Passe Livre Escolar em linhas metropolitanas da EMTU/SP

O prazo para os estudantes da área da saúde que atuam no combate ao Covid-19 utilizarem as cotas do Passe Livre ou Meia Tarifa havia sido estendido até 12/07. Com a prorrogação da quarentena pelo Governo do Estado, foi estendido novamente até 26 de julho. Para solicitar a liberação do benefício, o interessado deve solicitar uma declaração preenchida pela instituição onde realiza o seu estágio conforme o modelo disponível no site da EMTU/SP, link http://www.emtu.sp.gov.br/passe/indexRegiao.htm

O benefício foi suspenso inicialmente devido à interrupção das aulas durante a quarentena, decretada pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Resolução STM 35, de 20/03/2020. Porém, foi permitida a isenção ou desconto no pagamento da tarifa nas linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP àqueles alunos que estão colaborando no combate à pandemia do novo coronavírus.

Desde o início da liberação, 152 estudantes fizeram a solicitação, sendo 118 da Região Metropolitana de São Paulo, 25 na Baixada Santista, 3 em Sorocaba e 6 em Campinas.

Como obter – Os interessados em obter o Passe Livre ou o Meia Tarifa devem solicitar ao órgão ligado à saúde em que prestam serviços uma declaração em papel timbrado que contenha o seu nome completo e CPF, além da assinatura do supervisor de estágio. O documento assinado precisa ser enviado por e-mail à EMTU/SP em endereços correspondentes a cada região metropolitana:

Região Metropolitana de São Paulo: Para estudantes com direito ao Passe Livre, o e-mail é passelivre@emtu.sp.gov.br. Para quem tem direito à Meia Tarifa, o e-mail é passeescolar@emtu.sp.gov.br.

Região Metropolitana de Campinas: passermc@emtu.sp.gov.br.

Região Metropolitana da Baixada Santista: passermbs@emtu.sp.gov.br.

Região Metropolitana de Sorocaba: passerms@emtu.sp.gov.br.

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte: passermv@emtu.sp.gov.br.