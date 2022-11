Estudantes da Rede Municipal realizam plantio de mudas em Artur Nogueira

_Alunos dos 5º anos participaram de ação de encerramento do ano

letivo de 2022, na Praça Ida Sia_

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio das secretarias de Meio

Ambiente e Educação, promoveu, pelo segundo ano consecutivo, o plantio

de mudas de árvores para encerrar o ano letivo nas escolas municipais.

O evento aconteceu na manhã desta terça-feira (22) e contou com a

presença de estudantes e professores dos 5ºs anos, pais e/ou

responsáveis, além do vice-prefeito Davi Fernandes, chefe de Gabinete

Mayra Barbosa, secretária de Meio Ambiente Tamiris Artuzi, secretária

de Educação Débora Sacilotto, vereador Tenente Marcelo e demais

autoridades locais.

Cada uma das escolas de Ensino Fundamental (EMEFs) fez o plantio de uma

muda de árvore de Ipê (branco, rosa, amarelo), Mulungu, Aroeira

pimenteira e Jatobá. As mudas foram plantadas na Praça Ida Sia,

localizada entre as ruas Professor Edmo Wilson Cardoso e Nair Fontana,

com a Avenida Belizário Neves, próximo ao Cemitério Municipal.

A secretária de Meio Ambiente Tamiris Artuzi destaca que o projeto

almeja suscitar nos estudantes a conscientização e defesa do meio

ambiente. “Ao ter o contato direto com a terra, as crianças se verão

olhando para o futuro, para a árvore que vai crescer e dar frutos.

Precisamos multiplicar para todos a importância de plantar e preservar

as nossas árvores, pois, são elas que mantêm a qualidade do ar e do

clima, nos proporciona flores, frutas, sombra e ainda enfeita nossa

cidade”, destacou.

PROJETO DE LEI

A ação ainda vai ao encontro da Lei nº 3.462, de autoria do vereador

Professor Adalberto (PSD), que prevê que estudantes da rede municipal

sejam incentivados e orientados para que, de forma espontânea, plantem

uma árvore no decorrer do ano de conclusão do ensino fundamental.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A secretária de Educação, Débora Sacilotto, comemora o sucesso da

iniciativa. “Educação ambiental vai além de ensinar que não se deve

jogar lixo no chão. É cultivar o amor das crianças pelo meio

ambiente, de modo que elas queiram preservar e cuidar de cada pedacinho

verde que tiverem contato. É um projeto que com certeza queremos

repetir ano a ano”, frisou.

Para a realização da ação ambiental, a secretaria de Educação,

através da Coordenadoria de Ensino Fundamental, tem desenvolvido todo o

apoio pedagógico necessário para a divulgação e a conscientização

da importância do projeto aos estudantes.

“Meio ambiente é um tema previsto na Base Nacional Comum Curricular

(BNCC). Portanto é imprescindível desenvolvermos ações pedagógicas

que oportunizem vivências às crianças”, complementa Débora.