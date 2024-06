Estudantes do ensino fundamental participam do projeto Na Pista Certa

Nesta semana, estudantes do 4º e 5º anos da rede municipal de ensino participam do projeto Na Pista Certa, realizado por meio de parceria entre a Secretaria Municipal da Educação, o Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu e a Fundação MAPFRE. De 24 a 28 de junho, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Anira Franco de Campos sedia o projeto. O vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, acompanhou o início das atividades nesta segunda-feira, dia 24 de junho.

Ao todo, 1.174 crianças de nove unidades escolares vão aprender mais sobre o trânsito, participando das ações do projeto que têm uma média 30 minutos de duração. As atividades serão divididas em turmas sendo 572 estudantes na parte da manhã e outros 602 no período vespertino. E nos dias 26 e 27 de junho, três turmas de 5º ano com estudantes com mobilidade reduzida também participarão.

O secretário da Educação, Paulo Paliari, explicou que o projeto Na pista Certa é uma iniciativa que visa estabelecer o contato direto entre a Fundação MAPFRE e o público infantil para a transmissão de conceitos e orientações sobre segurança viária. “Com esse propósito, o projeto apresenta a criação de um espaço cenográfico, com estrutura modular e itinerante, no qual monitores devidamente treinados apresentam conteúdos que os participantes assimilam e vivenciam imediatamente por meio de atividades lúdicas e pedagógicas”, disse.

Durante o projeto, é ofertado para os estudantes um cenário, no qual as crianças vivenciam, também de maneira lúdica e pedagógica, orientações e conceitos sobre segurança viária. “As atividades visam estimular os estudantes a adotarem comportamentos e atitudes responsáveis e cívicas em relação ao trânsito, tanto do ponto de vista do motorista quanto do passageiro, do pedestre, do ciclista, entre outros”, falou.

Paulo Paliari destacou que o projeto inicia as crianças no conhecimento da sinalização viária, e a importância das regras de convivência e de valores. “Nessas atividades, os pequenos participantes aprendem brincando a importância da sinalização viária, das regras de convivência e de valores como solidariedade, respeito, inclusão e gentileza para a segurança e integridade de todos que fazem parte da sociedade”, comentou.

Além disso, informa e conscientiza sobre as relações entre transporte particular, coletivo e meio ambiente, abordando temas como emissão de gases poluentes e poluição sonora.

“Compreendemos a relevância da participação de todos os estudantes no projeto. No entanto, devido a questões logísticas e ao limite de participantes por turmas, iremos atender, neste momento, somente nove escolas. As demais escolas terão a oportunidade de participar em uma próxima edição”, finalizou.

As Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF’s) que irão participar do projeto Na Pista Certa serão: Adirce Cenedeze Caveanha, Profª Anira Franco de Campos, Profª Alice de Campos Silva, Profª Guilhermina Lopes Rodrigues, Profª Iná Aparecida de Oliveira Marconi, João Bueno Júnior, Profª Maria Júlia Bueno, Profº Milton Franco de Faria e Prefeito Waldomiro Calmazini.