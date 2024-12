Estudantes participam de ação que une meio ambiente e entretenimento

75 estudantes da rede municipal de ensino envolvidas no projeto Plante sua Árvore – Vamos ao Cinema, estiveram no Cinemark do Boulervard Shopping, no Centro, na tarde desta quinta-feira, 5 de dezembro, para assistirem ao filme A Arca de Nóe. O projeto é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e conta com a parceria da Secretaria Municipal da Educação e da empresa Combio Energia.

O engenheiro agrônomo da SAAMA, Alexandro Batista Ricci, explicou que o projeto Plante sua Árvore – Vamos ao Cinema tem como objetivo promover a conscientização ambiental e a cooperação entre a comunidade guaçuana. “Por meio de palestras, incentivos e orientações sobre arborização de calçadas, queremos mostrar a importância do plantio das árvores nas áreas de passeios”, disse.

No momento, o projeto é desenvolvido para os estudantes do 1º ao 5º ano de três unidades do Setor 6 da Secretaria da Educação, sendo as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Guilhermina Lopes Rodrigues (25 alunos), Anira Franco de Campos (25) e Profº Milton Franco de Faria (25). É importante informar que o Plante sua Árvore – Vamos ao Cinema foi uma ação entre outras que estão sendo desenvolvidas.

“As crianças retiram uma muda de árvore na escola participante, plantam na calçada de sua casa e, depois, enviam uma foto para o WhatsApp da escola, demostrando o plantio da muda. Neste caso, os 75 estudantes que cumpriram a ação, ganharam uma entrada para o cinema com direito a pipoca e refrigerante”, falou.

As espécies indicadas para as calçadas são produzidas no viveiro municipal como, por exemplo, resedá, oiti, ipê-de-jardim e flamboyanzinho, entre outras. “Levar educação ambiental para as pessoas e, principalmente, para as crianças é fundamental na formação dos futuros adultos com consciência ambiental para uma cidade sustentável. Estamos plantando sementes para o futuro!”, finalizou Ricci.