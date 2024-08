ESTUDO PRODUZIDO PELO SENAI TRAÇA PERFIL SOCIOECONÔMICO DE MOGI MIRIM

Dados econômicos, sociais e demográficos de Mogi Mirim deram origem ao Panorama Socioeconômico do município produzido pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e divulgado em julho deste ano. A Prefeitura teve acesso ao documento que vai auxiliar no desenvolvimento econômico de Mogi Mirim, norteando políticas públicas e investimentos para a geração de mais emprego e renda.

Dentre os principais indicadores presentes no levantamento, Mogi Mirim aparece com destaque na questão econômica. O PIB (Produto Interno Bruto) municipal foi de R$ 6,3 bilhões no ano de 2021, o que colocou Mogi Mirim no 68º lugar em todo Estado e com o 71º maior PIB per capita estadual. Além disso, o crescimento médio do PIB mogimiriano superou a média do Estado no período de 2001 a 2021, com 9,81% ao ano, ante os 9,11% anuais da realidade estadual.

Importante destacar que, tendo como referência o ano de 2021, 66,34% do PIB de Mogi Mirim foi produzido pelo comércio e pela prestação de serviços. Outros 29,52% vieram da indústria e 4,13% da agropecuária.

Outro dado de destaque é o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de Mogi Mirim. Trata-se de um índice estatístico, composto pela expectativa de vida, educação (média de anos de escolaridade completados e esperados ao ingressar no sistema educacional) e indicadores de renda per capita, classificando municípios, estados e países em níveis do desenvolvimento humano. Ele tem uma referência numérica que varia entre 0 e 1.

Com 0,783, considerado alto, Mogi Mirim tem o 28º IDH do Estado de São Paulo, evoluindo em um período de 10 anos nos três eixos apurados, com destaque para o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2021, no qual o município ocupou o 15º lugar no Estado de São Paulo, tanto no Ensino Fundamental I, com 6,2, quanto no Ensino Fundamental II, com 5,2.

EMPREGO

O Panorama Socioeconômico produzido pelo Senai revelou que em 2022, Mogi Mirim contava com 12.874 empregos formais, sendo 39,77% desse volume vinculado a indústria, com uma expansão de mais de 9% ao ano a partir de 2019 (foram 3.104 vagas abertas), depois de um período de seis anos de retração. O setor que mais gerou emprego entre 2019 e 2022 foi o setor automotivo (16,67%), seguido da fabricação de equipamentos em geral (3,47%). Se a referência for o período entre junho de 2023 a maio de 2024, o resultado na geração de emprego também é positivo, com uma média de 62 novos postos de trabalho abertos todos os meses.

Ainda de acordo com o levantamento, o município registrava 159 estabelecimentos ativos em 2021 e, em setembro de 2023, o número de MEIs (Microempreendedores Individuais) era de 7.454, com 266 atividades econômicas diferentes. Só na área da indústria, são 1.670 empreendedores, atuando em 99 atividades industriais. Vale informar que entre junho de 2023 a maio de 2024, foram abertos 108 novos MEIs por mês em Mogi Mirim.