Estufa de maconha é localizada durante operação policial em Jaguariúna

Ação em apoio a investigação do DEIC da Bahia apreendeu pés de maconha, porções da droga, cogumelos, fertilizantes e equipamentos em imóvel no bairro Chácara Primavera

Uma estufa com pés de maconha foi localizada durante uma operação policial realizada na manhã de quarta-feira (28), em Jaguariúna. A ação aconteceu em um imóvel no bairro Chácara Primavera e teve como alvo um homem de 29 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais civis prestavam apoio a uma operação do DEIC da Bahia, que investiga crimes cibernéticos, quando cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência.

Durante as buscas, os agentes encontraram no quarto do morador porções de maconha prontas para consumo e pacotes contendo cogumelos alucinógenos.

Nos fundos do imóvel, os policiais localizaram uma estufa equipada com iluminação e refrigeração, além de seis vasos com plantas de maconha ainda em estágio inicial de crescimento.

Também foram apreendidos equipamentos de iluminação e frascos de fertilizante utilizados no cultivo.

Ao ser questionado, o morador afirmou que as drogas seriam destinadas ao consumo próprio e disse morar há pouco tempo no imóvel alugado. Ele também negou envolvimento com a investigação principal da operação.

O caso foi apresentado na delegacia especializada e será apurado pelas autoridades competentes.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp:

https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12