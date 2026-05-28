Estufa de maconha é localizada durante operação policial em Jaguariúna
Ação em apoio a investigação do DEIC da Bahia apreendeu pés de maconha, porções da droga, cogumelos, fertilizantes e equipamentos em imóvel no bairro Chácara Primavera
Uma estufa com pés de maconha foi localizada durante uma operação policial realizada na manhã de quarta-feira (28), em Jaguariúna. A ação aconteceu em um imóvel no bairro Chácara Primavera e teve como alvo um homem de 29 anos.
Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais civis prestavam apoio a uma operação do DEIC da Bahia, que investiga crimes cibernéticos, quando cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência.
Durante as buscas, os agentes encontraram no quarto do morador porções de maconha prontas para consumo e pacotes contendo cogumelos alucinógenos.
Nos fundos do imóvel, os policiais localizaram uma estufa equipada com iluminação e refrigeração, além de seis vasos com plantas de maconha ainda em estágio inicial de crescimento.
Também foram apreendidos equipamentos de iluminação e frascos de fertilizante utilizados no cultivo.
Ao ser questionado, o morador afirmou que as drogas seriam destinadas ao consumo próprio e disse morar há pouco tempo no imóvel alugado. Ele também negou envolvimento com a investigação principal da operação.
O caso foi apresentado na delegacia especializada e será apurado pelas autoridades competentes.
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