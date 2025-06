ETANOL

Na segunda quinzena de maio, as unidades produtoras da região Centro-Sul processaram 47,84 milhões de toneladas ante a 45,36 milhões da safra 2024/2025. No acumulado da safra 2025/2026 até o fim de maio, a moagem atingiu 124,77 milhões de toneladas, ante 141,54 milhões de toneladas registradas no mesmo período no ciclo anterior – retração de 11,85%. Na última quinzena de maio, sete unidades deram início à safra 2025/2026.

BRASIL LIVRE DA INFLUENZA AVIÁRIA

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou oficialmente, à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) o fim do vazio sanitário, conforme previsto nos protocolos internacionais. Com a notificação, o país se autodeclara livre da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP). O período de vazio sanitário teve início em 22 de maio, logo após a conclusão da desinfecção da granja localizada em Montenegro (RS), onde foi registrado, em 16 de maio, o primeiro e único foco da doença em granja comercial no país.

CARGA TRIBUTÁRIA

A Câmara dos Deputados aprovou, por 346 votos a 97, o requerimento de urgência para votação do Projeto de Decreto Legislativo, que susta os efeitos do Decreto nº 12.466/2025, responsável por aumentar as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Com a aprovação da urgência, o texto pode ser votado no plenário a qualquer momento. A decisão foi resultado direto da mobilização da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e da Coalizão de Frentes Produtivas do Congresso Nacional.

CONFLITO ISRAEL IRÃ

Fernando Pimentel, diretor da Agrosecurity Consultoria e diretor geral da Agrometrika – plataforma de crédito para o agronegócio, disse que conflito entre Ucrânia e Rússia, agora conflito aberto entre Israel e Irã, promete trazer desdobramentos bastante complicados para o Oriente Médio, uma das maiores fontes de energia do planeta”. O Irã é um grande fornecedor de petróleo, que apesar de existir toda uma discussão de transição energética, continua sendo uma commodity fundamental para várias indústrias.

AGENDA CLIMÁTICA

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) acompanhou, as atividades da Conferência de Bonn, na Alemanha. A reunião conta com discussões sobre adaptação, financiamento climático, mercado de carbono e outras ações relacionadas à atividade agropecuária e às mudanças climáticas, que impactam diretamente os produtores rurais. A assessora técnica que acompanha as discussões, Amanda Roza, explica que foi realizado o primeiro workshop sobre o Trabalho Conjunto de Sharm El Sheikh para a Agricultura.

COLHEITA DO MILHO

As baixas temperaturas registradas nos últimos dias têm retardado a perda natural de umidade de grão em alguns estados. Esse cenário tem influenciado nos trabalhos de colheita, uma vez que o tempo necessário para que o cereal atinja o teor de umidade ideal para ser colhido aumenta. De acordo com o Progresso de Safra, publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a colheita atinge 3,9% da área semeada do milho 2ª, índice inferior ao registrado na média dos últimos 5 anos.

CRESCIMENTO DE ALFACE

Uma pesquisa da Embrapa Meio Ambiente (SP), em parceria com o Instituto Biológico de São Paulo e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), revelou que probióticos amplamente utilizados na criação de frangos também podem ser eficazes na agricultura. Testes realizados com produtos no mercado indicaram que esses microrganismos têm potencial para estimular o crescimento de alface.

OESTE PAULISTA

Como parte da Caravana Governo 3D – Desenvolvimento, Diálogo e Dignidade, realizada pelo Governo de São Paulo em Presidente Prudente, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado promoveu uma série de entregas e investimentos que totalizam mais de R$ 16 milhões destinados ao fortalecimento da agricultura e do desenvolvimento rural nos municípios do Oeste Paulista. Com informações de assessorias)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista