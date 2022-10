ETEC Artur Nogueira abre inscrições para vagas remanescentes

Oportunidades são para o curso de Informática para Internet, no

período noturno

A ETEC Artur Nogueira está com as inscrições abertas para o processo

de seleção de candidatos para o preenchimento de vagas remanescentes.

As oportunidades são para o curso de Informática para Internet, com

aulas gratuitas e no período noturno.

As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de novembro, às 15h,

pelo site www.vestibulinhoetec.com.br [1]. A prova será aplicada no dia

11 de dezembro, às 8h – cujo local será divulgado no dia 08 de

dezembro pelo site oficial.

As vagas remanescentes possibilita ao estudante que já trabalha na

área de interesse, ou tenha conhecimento prévio, cursar o técnico em

menos de um ano e ter o diploma no prazo de seis meses a um ano.

As vagas são para a classe descentralizada da ETEC, localizada na EMEF

Francisco Cardona. A unidade escolar está localizada na Rua Humberto

Rossetti, 711 – Ouro Branco.

PRÉ-REQUISITOS

Para o cadastro reserva de vagas remanescentes do 2º Módulo do Ensino

Técnico, o candidato aprovado mediante avaliação de certificação de

competências referente ao 1º módulo, deverá também estar

matriculado a partir da 2ª série do Ensino Médio ou tê-lo concluído

para ser considerado apto para ingresso no curso técnico escolhido.

INFORMÁTICA PARA INTERNET

O técnico em Informática para Internet é o profissional que

desenvolve e realiza manutenções em websites, portais na Internet e

Intranet. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de projetos para

construir soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces

e aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos.

Eixo Tecnológico: informação e comunicação

Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro

setor que demandem programação de computadores para internet.