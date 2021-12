ETEC prorroga inscrições para vagas de vestibulinho 2022

Vagas são para o curso de Técnico em Administração no período noturno

A ETEC Artur Nogueira prorrogou as inscrições para o processo de seleção de candidatos do vestibulinho de 2022. Ao todo, serão oferecidas 40 vagas para a classe descentralizada da ETEC, localizada na Escola Monteiro Lobato (Escola Modelo), com especialização em Técnico em Administração no período noturno.

O vestibulinho possibilita ao estudante se preparar gratuitamente para atuar na área de interesse, ou tenha conhecimento prévio, cursar o técnico em menos de um ano e adquirir o diploma. Os interessados em concorrer às vagas devem se inscrever via internet pelo link vestibulinhoetec.com.br até às 15h do dia 6 de dezembro.

Sobre o curso Técnico em Administração

O curso Técnico em Administração é o profissional que participa da gestão dos recursos mercadológicos, humanos, financeiros, materiais, acompanha níveis de eficiência e produtividade e presta atendimento ao cliente. Além disso, o técnico em administração trabalha em equipe, otimiza recursos, propõe inovações e adota postura ética na condução das relações e atividades sociais.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira