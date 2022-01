Etecs classificam 29 projetos para a edição de 2022 da Febrace

Trabalhos de 18 Etecs serão expostos na feira, que ocorre em formato híbrido, entre os dias 21 e 25 de março, promovida pela USP

Estudantes e professores das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de diversas regiões do Estado mais uma vez vão representar o Centro Paula Souza (CPS) na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace). Ao todo, foram selecionados 29 trabalhos de 18 Etecs para disputar a final da 20ª edição do evento nas áreas de Ciências (Exatas, da Terra, Biológicas, da Saúde, Agrárias, Sociais e Humanas) e Engenharias.

A mostra é promovida anualmente pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), por meio do Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI-Epusp). A feira ocorrerá entre os dias 21 e 25 de março de 2022. Nesse período, serão realizadas simultaneamente a Mostra Virtual de todos os projetos finalistas e a Mostra Presencial de até 70 projetos de destaque. A apresentação presencial ocorrerá no campus da Universidade de São Paulo (USP), na Capital. O formato híbrido da feira está condicionado às orientações das autoridades sanitárias em relação à Covid-19 vigentes em março do próximo ano.

Durante as mostras Virtual e Presencial, serão avaliados os trabalhos de destaque e identificados os primeiros, segundos, terceiros e quartos lugares de cada categoria. Os premiados recebem troféus, medalhas e certificados. Diversas instituições públicas e privadas oferecem prêmios, como estágios, bolsas de estudo, equipamentos eletrônicos, visitas técnicas e credenciais para participação em feiras nacionais e internacionais.

Entre os prêmios mais cobiçados estão as credenciais para estudantes de nove projetos selecionados representarem o Brasil na maior feira pré-universitária do mundo: a Regeneron ISEF (Internacional Science and Engineering Fair), com previsão de ser realizada em maio de 2022, nos Estados Unidos.

Na edição de 2021 da mostra, 13 Etecs participaram com 18 projetos. Um dos destaques foi o projeto estaques foi o projeto Água Automatizada: Desenvolvimento de um Drone à Base de Microcontroladores, da aluna Rafaela Curcio, do Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim) de Química da Etec Benedito Storani, de Jundiaí, vencedor na categoria Engenharia. A estudante também conquistou o terceiro lugar na Feira Internacional de Ciências Regeneron ISEF e o prêmio da Associação dos Engenheiros Politécnicos.

Confira aqui a lista dos trabalhos selecionados para a mostra de 2022. As unidades aparecem em ordem alfabética pelo nome do município onde estão localizadas: