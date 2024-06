Etecs e Fatecs realizam apresentações de projetos de formandos

Mostras, feiras e workshops trazem trabalhos de conclusão de curso e de graduação de estudantes da Educação Profissional e Tecnológica de diversas unidades

Alunos da área de gestão e negócios podem apresentar análises de mercado. Do setor industrial, protótipos com manual de instruções. Sempre há uma disciplina essencial para cada trabalho, mas todas as outras agregam conhecimento complementar. É assim que funcionam os trabalhos de conclusão de curso (TCCs) e os trabalhos de graduação (TG) desenvolvidos, respectivamente, nas Escolas Técnicas (Etec) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais.

O TCC foi implantado de forma experimental, em 2005, em algumas Etecs, com o objetivo de articular e integrar os componentes curriculares com experiências cotidianas, vivências profissionais e avanços do setor produtivo. Atualmente, faz parte do currículo de todos os cursos técnicos. No caso das Fatecs, os TGs estão previstos na grade da maior parte dos cursos superiores de tecnologia.

A cada final de semestre, os formandos apresentam seus projetos e pesquisas para uma banca avaliadora. Muitas Etecs e Fatecs, inclusive, promovem eventos abertos ao público para que o talento e a criatividade dos jovens ultrapassem os limites das unidades, chegando ao conhecimento do público externo, incluindo representantes dos diversos setores produtivos.

A Etec Rosa Perrone Scavone, de Itatiba, é um dos exemplos. “Nossa mostra de TCCs é o desfecho da jornada dos alunos na escola”, comemora o diretor da unidade, Cristiano Augusto de Oliveira. “É onde conseguimos aproximar os alunos do meio empresarial. Em edições anteriores já tivemos alunos contratados durante o evento.”

Confira no site do Centro Paula Souza (CPS) a relação de unidades que organizaram ou ainda vão realizar feiras, mostras, workshops e outras modalidades de eventos para apresentação de TCCs.

Expo TCC da Etec de Guaratinguetá é um dos eventos que apresentam projetos de alunos de diferentes cursos técnicos

