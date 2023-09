Evento de apresentação do projeto “Apadrinhamento Afetivo” acontece nesta quarta em Artur Nogueira

Encontro promovido pela Prefeitura terá início às 13h, no CREAS; abrirá as portas ao público interessado e esclarecerá dúvidas

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, está empenhada em continuar apoiando o programa “Apadrinhamento Afetivo”, que busca proporcionar uma oportunidade única de estender laços familiares e comunitários às crianças e adolescentes acolhidos pelo Lar Renascer.

Como parte dos esforços para aumentar a conscientização e o engajamento da comunidade, um evento de apresentação está programado para esta quarta-feira (13), às 13 horas, nas instalações do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

De acordo com Amarildo Boer, titular da pasta social, o encontro foi projetado para informar os interessados sobre os detalhes do programa, esclarecer dúvidas e compartilhar a importância dessa iniciativa para a comunidade. Além disso, oferecerá informações para aqueles que desejam se envolver como padrinhos e madrinhas afetivos.

“O projeto tem como meta ampliar as oportunidades das crianças e adolescentes acolhidos no Lar Renascer, permitindo que eles vivam experiências enriquecedoras na comunidade e estabeleçam laços significativos com possíveis padrinhos”, disse.

Dentre as experiências visionadas pelo programa, estão atividades conjuntas, como passeios, visitas e férias. “São iniciativas que buscam promover momentos de alegrias e construir relacionamentos saudáveis e duradouros entre os jovens acolhidos pelo Lar Renascer e seus respectivos padrinhos/madrinhas”, complementou Boer.

No município, o Apadrinhamento Afetivo é organizado em colaboração com a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Artur Nogueira e o Ministério Público, com o apoio da Prefeitura, por meio da Promoção Social.

PADRINHOS AFETIVOS

Indivíduos interessados em se tornarem padrinhos ou madrinhas afetivos serão convidados a passar por uma avaliação psicossocial e participar de uma capacitação, garantindo que estejam preparados para essa responsabilidade significativa.

Para contribuir afetiva ou financeiramente, os interessados podem buscar orientações no CREAS de Artur Nogueira, localizado na Av. Doutor Fernando Arens, 22 – Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3827-9700, ramal 9350.