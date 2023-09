Evento de inauguração do CEU das Artes promete atividades gratuitas imperdíveis em Artur Nogueira

Neste domingo (24), moradores podem curtir apresentações artísticas e musicais, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e sorvete, das 9h às 14h

O tão aguardado evento de inauguração do CEU das Artes “Praça de Esporte, Cultura e Lazer Nivacir Franco de Oliveira (AMBÉ)” promete ser repleto de atividades gratuitas para todos os gostos e idades. O evento acontecerá neste domingo (24), das 9h às 14h. Já a inauguração oficial com autoridades será às 9h30.

Atrações musicais e artísticas

O município abriga grandes talentos musicais, que não podem ficar de fora desse evento histórico. Por isso, o Projeto Retreta da Corporação Musical 24 de Junho abrirá as apresentações do grande dia.

Logo em seguida, as meninas do projeto de balé apoiado pela Prefeitura farão um número especial, seguido pela fanfarra do Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Para encerrar esse momento, o grupo de capoeira do município mostrará todas as habilidades na luta, demonstrando que Artur Nogueira é berço da amizade, mas também da cultura.

Espaço kids e guloseimas gratuitas

Durante todo o evento, as crianças poderão se divertir com os brinquedos infláveis – tobogã, cama elástica e piscina de bolinhas – enquanto curtem a pipoca, o algodão doce e o sorvete que serão servidos gratuitamente.

O prefeito Lucas Sia (PSD) convida toda a população para participar desse momento histórico. “Essa inauguração representa nosso compromisso com Artur Nogueira, pois entendemos a importância do local para os moradores e temos certeza de que a instalação vai beneficiar muitos deles”, destaca.

O CEU das Artes conta com 3 mil metros quadrados de área construída, e integra as secretarias de Cultura & Turismo, Assistência e Desenvolvimento Social, e de Esporte, Lazer & Juventude.

Com a instalação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), quadra poliesportiva, salas de cursos e oficinas, pista de skate, biblioteca, cine teatro, áreas de ginástica, caminhada e um playground, o espaço atenderá aos interesses e necessidades de milhares de moradores.

A Praça de Esporte, Cultura e Lazer Nivacir Franco de Oliveira (Ambé) está localizada na Rua Ricardo Tagliari, nº 235, no Parque dos Trabalhadores.

ENTENDA A HISTÓRIA

O local foi construído na mesma área onde estavam as ruínas do Ginásio de Esporte do Parque dos Trabalhadores, demolido em agosto de 2010.

Os primeiros passos para a construção foram dados em 2012, com a previsão de conclusão para o ano seguinte – que não aconteceu. Em 2016, uma alocação de verbas no montante de R$ 2,3 milhões foi destinada para retomar as obras.

Após um período de seis anos desde o início do projeto, um novo cronograma foi estabelecido, com a meta de finalização até junho de 2018. No entanto, novamente as promessas não se materializaram como previsto. Em 2022 o vereador Nando do Gás fez uma indicação (n°294) para que a obra fosse concluída e inaugurada pela gestão atual.

“A perseverança e o comprometimento da atual gestão garantiram que esses desafios fossem superados, permitindo que o CEU das Artes se tornasse uma realidade tangível”, destacou Lucas Sia (PSD).

A obra foi subsidiada pelo Ministério da Cultura, Caixa Econômica Federal e Prefeitura de Artur Nogueira.