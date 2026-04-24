Evento do Abril Azul em Holambra reúne autoridades e reforça compromisso com a inclusão

A Câmara Municipal de Holambra foi palco, na última quinta-feira (17), de um importante evento em alusão ao Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa, promovida pelo vereador Fabiano Soares, foi marcada pelo grande público e pelo engajamento de autoridades e lideranças regionais, consolidando-se como um sucesso.

Com o tema “Todos merecem ser ouvidos e acolhidos”, o encontro promoveu um espaço de diálogo, troca de experiências e fortalecimento das políticas públicas voltadas à inclusão. Estiveram presentes o vice-prefeito Miguel Esperança, os vereadores Cido Urso, Jô da Farmácia e Hermindo Félix, além do vereador Jorge, do município de Jaguariúna, ampliando a representatividade regional do evento.

A programação contou com a participação de convidados de destaque, como Jorginho Mota, reconhecido como o primeiro parlamentar autista do Brasil, e a advogada Mayara Maia, especialista em direitos da pessoa com deficiência. Também marcou presença Akiko Moromizato, secretária estadual do Partido do Autista, além de representantes da Associação das Mães Atípicas de Amparo, fortalecendo o debate e a troca de experiências entre diferentes iniciativas voltadas à causa.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a entrega do Prêmio Juntos pela Inclusão Regional, que homenageou instituições que desenvolvem trabalhos relevantes na promoção da inclusão de pessoas com autismo e deficiência. Foram reconhecidas entidades como NAOTT, NACATEA, APAE de Jaguariúna, Associação Inclusiva de Amparo e MOAB Brasil.

Para o vereador Fabiano Soares, idealizador da iniciativa, o evento representa um passo importante na construção de uma sociedade mais consciente e acolhedora. “Nosso objetivo é dar visibilidade à causa, fortalecer o diálogo e, principalmente, incentivar ações concretas que garantam mais respeito e inclusão para todos”, destacou.

A expressiva participação da comunidade, de profissionais da área e de representantes do poder público evidenciou a relevância do tema e a necessidade de ampliar cada vez mais as discussões e ações voltadas à inclusão.