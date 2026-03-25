Pontos MIS traz nova programação de cinema para abril em Santo Antônio de Posse

O mês de abril chega com nova programação gratuita de cinema em Santo Antônio de Posse por meio do Programa Pontos MIS, iniciativa do Museu da Imagem e do Som (MIS). As sessões acontecem ao longo do mês no Departamento de Cultura e Turismo, localizado na Rua Iasra Hemsse Moraes, nº 180, no Centro.

A primeira sessão será no dia 7 de abril, às 14h, com a exibição do filme A Natureza das Coisas Invisíveis, com classificação indicativa de 12 anos, em atividade destinada ao CRAS. O longa conta a história de Glória, que passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha e constrói uma amizade marcante com outra menina internada.

No dia 13 de abril, às 19h, será exibido o filme Garoto Cósmico, com classificação livre. A animação acompanha três crianças que vivem em um mundo totalmente programado e acabam descobrindo novas possibilidades ao sair do controle desse sistema.

Já no dia 24 de abril, com sessões às 8h30 e 14h, o público da APAE participa da exibição de Turma do Folclore, também com classificação livre, reunindo personagens do folclore brasileiro em histórias educativas.

Encerrando a programação, no dia 28 de abril, às 14h, será exibido o filme Colegas, com classificação livre, em sessão voltada à Educação. O filme retrata a jornada de três amigos que decidem fugir em busca de seus sonhos, inspirados pelo cinema.

As sessões são gratuitas e abertas ao público, conforme indicação de cada atividade.