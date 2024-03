“Evento Mulheres do Campo na Casa da Agricultura”

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, em conjunto com a Secretaria de Agricultura, realizará no dia 08 de março, na Casa da Agricultura, às 9h da manhã, o evento “Mulheres do Campo”. Essa iniciativa é especialmente preparada para celebrar o Dia Internacional da Mulher, com o objetivo de alcançar as mulheres que residem na área rural do município. No entanto, as mães da área urbana também são bem-vindas.

Segundo a Secretaria de Agricultura, o evento contará com palestras motivacionais da Psicóloga Aline Sant’Anna de Matos, abordando temas relacionados à saúde da mulher com a Enfermeira Marinilze Aparecida Barbosa, e discutindo plantas medicinais com a Engenheira Agrônoma da CATI, Alexandra Cristina Luppi Geraldi. Também serão apresentadas informações sobre crédito rural específico para mulheres, com as agentes Denise Paes e Viviane (Sicredi), e instruções sobre a Nota Fiscal Eletrônica, a cargo de Telma Marrafon, do Escritório Marrafon e Girato, entre outras atividades.

O evento incluirá café da manhã, sorteios de brindes para os participantes e música. O local do evento é a Casa da Agricultura, situada na Rua Abelardo Millares, 55 – Jardim São Pedro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 19 3857-9656.