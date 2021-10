Evento sobre cultura afro-brasileira e atividades do Mês da Educação movimentam rede municipal

O Teatro Municipal de Holambra recebeu nesta quinta-feira, dia 14 de outubro, o evento “Africanidades”, abordando a história e cultura afro-brasileira e africana. O prefeito Fernando Capato e o vice-prefeito Miguel Esperança estiveram presentes e puderam acompanhar o encontro, que contou com a participação de cerca de 200 educadores, entre professores, coordenadores e diretores, divididos em dois períodos com o objetivo de participar de formação específica sobre o tema, de presença obrigatória no currículo oficial da educação.

O professor Natanael dos Santos, da Associação Liberdade, ministrou palestra a respeito da trajetória do africano em território brasileiro, abordando possibilidades de um olhar para além de uma visão eurocêntrica. Durante o encontro, os participantes puderam acompanhar apresentações de dança e poema, exposição de fotografias, utensílios, tecidos, adereços e vestimentas típicas e, ao final, degustar um doce de receita africana. O evento faz parte da programação das atividades do Mês da Educação, comemorado em outubro.

“Além de capacitar nossos profissionais da educação na abordagem de um tema curricular obrigatório, um evento como esse apresenta novas perspectivas, oferecendo uma visão mais realista de nossa história. Os maiores beneficiados são nossos alunos”, afirmou Capato.

Mês da Educação

Nas escolas, as atividades que marcam o Mês da Educação continuam sendo realizadas. No início de outubro foi a vez dos jogos interclasses, envolvendo alunos do 4º e 5º anos do Fundamental I e 8º e 9º anos do Fundamental II. Os vencedores de cada escola se enfrentarão nos Jogos Escolares Municipais de Holambra, marcados para os dias 25 e 26 de outubro. Outra atividade prevista é o passeio de trenzinho, entre os dias 18 e 22, para todos os alunos do Maternal II ao 5º ano das escolas da rede. No dia 27, encerrando a programação, a palestra “Ética e convivência na Escola” será ministrada para cerca de 180 servidores não-docentes da educação em comemoração ao Dia do Servidor Público.