Ex-Palmeiras, Deyverson se joga em campo e gera confusão na Espanha

O atacante Deyverson, emprestado pelo Palmeiras ao Alavés, da Espanha, protagonizou um verdadeiro vexame na vitória sobre o Elche, nesta terça-feira (11), pelo Campeonato Espanhol. O time do jogador vencia a partida por 2 a 0 e, mesmo entrando nos acréscimos, Deyverson conseguiu arrumar uma confusão.

Depois de ser tocado no meio de campo, o atacante se jogou em campo, simulando uma possível agressão. A cena foi tão embaraçosa que os próprios companheiros de Deyverson o levantaram.

Após o apito final, o jogador chegou a ser contido pelos colegas de equipe, para evitar uma confusão ainda maior. Por conta dos exageros, Deyverson foi advertido com o cartão amarelo mesmo com a partida já finalizada.

O contrato de Deyverson com o Alavés se encerra no fim de junho e sua permanência na equipe é incerta. Sendo assim, o brasileiro deve retornar ao Palmeiras e será avaliado pelo técnico Abel Ferreira, que dirá se o atacante fica ou não no Alviverde.