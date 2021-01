Ex Prefeito de Santo Antônio de Posse sofre acidente de bicicleta

Nesta segunda-feira, 25, o ex prefeito Norberto Olivério Junior sofreu um grave acidente de bicicleta, que o levou para Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Vera Cruz, em Campinas.

Segundo informações da família, o ex prefeito estava em seus costumeiros passeios de bicicleta em uma estrada de terra, quando sofreu uma queda. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro da cidade, onde recebeu os primeiros socorros, estabilizado foi encaminhado ao Hospital Vera Cruz.

Norberto neste momento está na UTI, sedado, e a pressão intracraniana está sendo monitorada. Informações dão conta de que o estado do ex prefeito é estável, e as próximas horas são muito importantes para a recuperação.

A família pede oração para recuperação de Norberto.

Foi publicado nas redes sociais uma nota.

NOTA

Venho informá-los que o Sr. Norberto está na UTI sedado e seu quadro é estável, no momento está sendo monitorado a pressão intracraniana para avaliação dos próximos passos. Agora nos cabe pedir a Deus para sua rápida recuperação. A família agradece o carinho de todos.