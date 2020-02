Ex-prefeito Tarcísio Chiavegato vai comandar o PSDB

O ex-prefeito Tarcísio Chiavegato concretizou nesta semana a sua chegada ao PSDB. Ele, inclusive, vai presidir a Comissão Provisória do partido em Jaguariúna, num trabalho de articulação do coordenador regional Benjamim Bill Vieira de Souza, que também é prefeito de Nova Odessa.

Bill e Tarcísio se reuniram na quarta-feira. Junto com o ex-prefeito, também devem deixar o PTB os vereadores Fred Chiavegato (filho de Tarcísio e apontado como pré-candidato do PSDB a prefeito), Neguita Torres e Zé Muniz.

A reunião desta semana também contou com a presença do filho do ex-prefeito Laércio Gothardo, o ex-vereador Guga Gothardo; do ex-presidente da Câmara, Fábio Pina; do tucano e também ex-presidente da Câmara, Fernando Silvério Husch Pereira, o Fernando Português; e dos vereadores petebistas Neguita e José Muniz.

O nome de Fred é dado como certo dentre os pré-candidatos e o próprio Bill, coordenador do PSDB na região de Campinas, não esconde que os tucanos terão candidato na disputa majoritária.

“O PSDB vai, sim, ter candidato a prefeito, porque somos um partido que sempre estivemos ao lado de Jaguariúna. E desta vez não ser diferente. Particularmente, estou muito contente mesmo com a chegada do Tarcísio ao PSDB, por ter aceitado o meu convite, assim como as novas filiações que já concretizamos e as demais que ainda estão por vir”, disse Bill.

Logo na primeira sessão do ano na Câmara, em discurso na tribuna, Fred comentou o assunto: “No próximo mês de outubro, nós seremos avaliados novamente. Falo isso porque sou candidato, nunca deixei de ser. Só deixo de ser candidato no dia que perder uma eleição”, resumiu Fred.