Ex-professora de Artur Nogueira conquista vaga no The Voice Brasil

Ela deixou o interior para brilhar nos palcos do The Voice Brasil. Andreia Leal, de 25 anos, é ex-professora de Artur Nogueira, e deixou sua marca em centenas de alunos.

Entre os anos de 2018 e 2019, Andreia deu aulas de musicalização infantil em escolas municipais, e regia um coral composto por alunos nogueirenses. A cantora tem licenciatura em música, e já foi backing vocal para as duplas Rio Negro e Solimões, Edson e Hudson, e Gian e Giovani. Além disso, ela integrou o grupo gospel “Versos”. O prefeito Lucas Sia (PSD) se diz feliz com a conquista e levantou torcida para a cantora. “Somos gratos pela dedicação e pelo lindo

trabalho que a Andreia desempenhou para com nossas crianças e jovens. Desejamos boa sorte e que ela tenha sucesso no programa”, disse.

ESTREIA NO THE VOICE

No último dia 24 de novembro, uma quinta-feira, Andreia Leal estrelou nas audições às cegas do programa com a música “No One”, da Alícia

Keys. Com uma voz potente e precisa, ela chamou atenção da jurada Gaby Amarantos – que virou a cadeira e garantiu a vaga da Andreia na competição.

Assista a apresentação de Andreia aqui

<https://www.youtube.com/watch?v=-tScmuYEhcg>.

O programa The Voice Brasil é exibido na Rede Globo toda terça-feira, às 22h30, após a exibição da novela das 21h, Travessia.