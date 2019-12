EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS PREPARAM PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO JAPONÊS

As ações preparatórias para pavimentação da Estrada Judite dos Santos Pinto (antiga Estrada do Japonês) prosseguem e foram registradas pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura na tarde desta sexta-feira (13/12). Inicialmente estão sendo implantadas as calçadas ao longo do trecho a ser pavimentado, além da colocação de guias.

Quando estiver pronta a pavimentação beneficiará principalmente os moradores do Residencial Jaguariúna I e II, no bairro Cruzeiro do Sul. A obra de pavimentação inclui a Estrada Judite Pinto e parte da rua Thomaz Jasso. Além disso, as famílias também terão onde matricular as crianças na Creche que está sendo construída pela Prefeitura nas imediações e deverá ser inaugurada no início de 2020.

A parte da infraestrutura necessária, conforme a Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil Ltda, responsável pela obra, inclui a tubulação de drenagem, terraplanagem do solo e a construção de guias, sarjetas e calçadas em toda a extensão. O contrato assinado pela empresa com a Prefeitura estabelece que a Estrada Judite dos Santos Pinto será entregue também com sinalização horizontal (de solo), vertical (placas) erampas de acessibilidade.

Reportagem: Aluízio Santana

Fotos: Ivair Oliveira/PMJ