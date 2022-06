Exemplo de superação: Universo Will lança novo single “Não me enlouquece”

Nesta sexta-feira (10), o cantor Universo Will está divulgando nas principais plataformas de distribuição digital e rádios a música “Não me enlouquece”. O single é uma composição de Marlon Marra, que também assina a produção musical. A faixa também ganhou um clipe gravado na cidade de Campinas, interior do Estado de São Paulo. A direção de vídeo é da Céu aberto films.

“Não me enlouquece” traz um som de pop rock, com uma melodia dançante e uma mensagem muito forte na letra. A aceitação por parte da mídia e do público das suas músicas são impressionantes, sendo que em apenas seis meses após entrar no mundo artístico, o Universo Will já alcança números expressivos em plataformas de streaming, Youtube e rádio. Seus primeiros lançamentos foram “Não estamos sós” e “Tudo mudou”.

Não me enlouquece:

https://youtu.be/zxSVzswMEls

Plataformas digitais:

https://open.spotify.com/artist/30N6YR0KILQLFvvR7VTgfw?si=245blNaHSg60lVJ4TIZiLA&nd=1

https://www.deezer.com/br/album/290223662?utm_campaign=clipboard-generic&utm_source=user_sharing&utm_medium=mobile&utm_content=album-290223662&deferredFl=1

UNIVERSO WILL

Ex-executivo de uma multinacional, Universo Will trabalhou na área de negócios nacionais e internacionais por mais de 30 anos e, durante a pandemia, o executivo se descobriu um artista completo, tanto na parte vocal, quanto na parte interpretativa. No final de 2019, quando estava em um grande festival musical, ficou encantado com os artistas no palco e – “Senti que aquele era o meu destino” – afirma Universo Will.

Descobriu que a vida precisa ser vivida com o que conecta com a verdade de cada um. No período da pandemia ensaiou com músicos profissionais para desenvolver o seu talento natural e fez uma grande apresentação para amigos e familiares. O amor pela música só cresceu e ele decidiu recentemente abandonar sua carreira executiva e focar somente na sua carreira artística. A sua expertise na área de negócios, aliado ao conhecimento do mercado digital musical, tem contribuído de forma acelerada o seu desenvolvimento como artista.

Universo Will é um exemplo de superação e uma prova de que nunca é tarde para buscar seus sonhos. No seu projeto artístico quer abordar sobre isso e mostrar, pela música, como o Brasil e, principalmente os brasileiros, são gigantes. Ele se considera um apaixonado pelo Brasil.

Para conhecer um pouco mais de Universo Will, acesse suas redes sociais:

Facebook: https://www.facebook.com/Universo-Will-107965688447276/

Instagram: https://www.instagram.com/universowill/