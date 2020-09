Exército realiza Seleção Geral dos Alistados para o Tiro de Guerra de Pedreira

O Exército Brasileiro contando com o apoio da Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Pedreira, realizou nesta semana nas dependências do Tiro de Guerra 02-093, localizado na Travessa Amor Perfeito, nº 06, no bairro Jardim São Nilo, a Seleção Geral dos Alistados, que na ocasião passaram por entrevista e exame médico.

Segundo informou o Tenente do Exército Quaresma, responsável pela Seleção dos Alistados, no total 300 jovens realizaram Alistamento na Junta Militar de Pedreira. “Durante a seleção estaremos classificando 50 alistados para servirem o Tiro de Guerra no ano de 2021 em Pedreira”, enfatizou o Tenente Quaresma.

A secretária da Junta Militar de Pedreira, Fátima Ferraz da Silva Peres, ressaltou na oportunidade que desde o ano de 2019, Pedreira passou a ser Município Tributário, ou seja, os jovens ao se alistarem não foram mais dispensados.

Segundo informou o Chefe de Instrução do TG 02-093 de Pedreira, Subtenente Luis Antonio Benites Ajala, durante o primeiro ano dos Atiradores o balanço é muito positivo. “Queremos agradecer a Administração Municipal por todo o apoio concedido para a instalação do Tiro de Guerra de Pedreira e os nossos parabéns a primeira turma que durante 2020 estiveram prestando serviços ao Exército Brasileiro”, ressaltou o Subtenente Ajala.

A Prefeitura de Pedreira é responsável pela parte administrativa do Tiro de Guerra e o Exército fornece o fardamento, armamento, treinamento e instrutor.