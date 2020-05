Exibições de filmes e vídeos fazem parte da programação do “MIS em Casa” no fim de semana

Com a quarentena imposta pela pandemia do novo Coronavírus, é preciso buscar alternativas seguras e diferenciadas de entretenimento. Uma opção é o conteúdo digital oferecido pelo Museu da Imagem e do Som – instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – por meio da campanha “MIS em Casa”. A iniciativa é realizada em conjunto com o “Cultura em casa”, desenvolvido pela pasta por causa da determinação do Centro de Contingência do Covid-19 de que os equipamentos culturais do Governo do Estado de São Paulo tenham o funcionamento suspenso temporariamente.

Além de filmes, por meio do site do MIS e das redes sociais do Museu, como Facebook, Instagram, Youtube e Twitter, podem ser conferidas exposições e palestras. Também ficarão disponíveis gratuitamente cursos on-line.

A programação desta semana conta, por exemplo, com vídeos que mostram bastidores e curiosidades sobre a mostra fotográfica “John Lennon em Nova York” e exibição, seguida de bate-papo, do filme “O homem que virou suco”.

Serviço “MIS em Casa”

Programação:

16/05, às 16h – Pontos MIS: Bate-papo de Cinema – O homem que virou suco (ao vivo)

17/05, às 17h – CineCiência – Matrix (ao vivo)

17/05, às 20h – Mostra Cinema de Acervo – Olhar Brasil

Site: www.mis-sp.org.br

Redes Sociais:

Facebook.com/museudaimagemedosom

Twitter: @mis_sp

Instagram: @mis_sp

YouTube/missaopaulo