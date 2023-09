Exp60+ Jaguariúna traz música e dicas saudáveis

A 2ª Exp60+ Jaguariúna tem uma programação que envolve atrações musicais, orientações e dicas de hábitos saudáveis para os idosos, no próximo sábado, 30de setembro, no espaço Boulevard do Centro Cultural de Jaguariúna.

Esta é uma ação social que reúne profissionais da área da saúde, serviços, turismo e cultura com atividades simultâneas e de entretenimento, além dasapresentações musicais e de dança da Fanfarra e Coreografia do Núcleo daMelhor Idade de Pedreira, e do Grupo Acolher de Música e Violão do CRAS

Nassif, Coreografia Viva Melhor da Secretaria de Esportes e Coral da Escola dasArtes de Jaguariúna, dinâmicas e sorteio de brindes.

Segundo a jornalista Edna Faria, o intuito do evento é compartilhar ações eserviços que promova o envelhecimento saudável e torne a pessoa idosa, cadavez mais, protagonista de seu cotidiano “Acompanho grupos, a partir dos 50anos nas atividades culturais e esportivas, percebo uma baixa adesão daatividade e falta de torcida nos eventos, é preciso estímulo de ambas as partes” além de criar hábitos que favoreça o estado físico e mental em prol de bem- estar e qualidade de vida.

Vale ressaltar que a 2ª Exp60+ Jaguariúna é um evento totalmente dedicado àpessoa idosa, mas aberto a todos os públicos, pelo simples fato de que aspessoas estão envelhecendo e movimentos como este, tende a oportunizar oacesso a especialistas e atividades que futuramente, possam colaborar parauma velhice mais consciente e saudável.

A ação tem o apoio do ConselhoMunicipal do Idoso (CMI) Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e PrefeituraMunicipal de Jaguariúna.

Anote na agenda:

Dia 30 de setembro (sábado)

Horário: das 8h às 13h

Local: Espaço Boulevard ‘Pedro Abrucez’ do Centro Cultural de Jaguariúna

Avenida Marginal, 600

Mais informações (19) 99845-7337 com Edna