Expansão na produção de cebolas no Brasil reforça a importância de cultivares híbridas adaptadas

Inovações no setor agrícola impulsionam o rendimento e a qualidade da cebolicultura brasileira

O mercado brasileiro de cebolas tem apresentado crescimento expressivo, consolidando o país entre os maiores produtores da América Latina. Em 2023, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a produção nacional ultrapassou a marca de 1,6 milhão de toneladas, destacando o Brasil como um fornecedor importante na região. A cultura da cebola é distribuída principalmente nas regiões Sul, Nordeste e Centro-oeste, sendo Santa Catarina o principal estado produtor, seguido por Bahia e Minas Gerais que juntos respondem por uma fatia significativa da produção nacional.

A necessidade de variedades adaptadas às diversas condições climáticas e à crescente demanda por qualidade têm impulsionado a utilização de sementes híbridas. As cebolas híbridas oferecem vantagens em comparação às cultivares tradicionais, como maior resistência a pragas, doenças e variações climáticas, além de permitir uma maior densidade de plantio por hectare. Com essas características, os produtores podem alcançar produtividades superiores, que, em algumas regiões e condições, chegam a ultrapassar 100 toneladas por hectare, enquanto as variedades convencionais muitas vezes não ultrapassam 30 toneladas.

Segundo o especialista em Bulbos e Raízes da Agristar do Brasil, Samuel Sant’anna, os híbridos se destacam por garantir características como uniformidade, coloração de casca, maior potencial produtivo e melhor aproveitamento do solo, sendo opções viáveis e sustentáveis para a agricultura moderna. “Para garantir um resultado ideal, os agricultores brasileiros têm à disposição variedades híbridas adaptadas para diferentes épocas e regiões, selecionadas para maximizar o potencial da cultura da cebola em cada local”, detalha.

Inovações no setor de sementes híbridas

Entre as empresas que contribuem para esse avanço, a Agristar do Brasil, com a linha Topseed Premium, oferece um portfólio de cultivares híbridas que foram desenvolvidas para se adaptar às necessidades específicas dos produtores brasileiros. São 12 variedades: Andromeda, Aquarius, Canarana, Cattena, Fernanda, Gamay, Lucinda, Rubi, Samurai, Serena, Sirius e Soberana são exemplos de cebolas híbridas bem-sucedidas, amplamente aceitas pelo mercado e capazes de proporcionar colheitas de alta qualidade. Segundo o especialista, essas sementes híbridas têm demonstrado excelente performance em condições de campo, reforçando a segurança e confiança dos agricultores que adotam esses materiais.

“A combinação de pesquisas científicas e o desenvolvimento contínuo de cultivares adaptadas posiciona o Brasil em um cenário de maior eficiência produtiva e sustentabilidade, características essenciais para atender à crescente demanda por cebolas de qualidade e reforçar a competitividade no mercado”, finaliza Sant’anna.

Sobre a Agristar

A Agristar é movida pela paixão ao campo e pelo desafio de superar limites. Com mais de 60 anos de existência, é uma das maiores empresas do país no desenvolvimento, produção e comercialização de sementes de hortaliças e frutas. Atua no mercado profissional com as linhas Topseed Premium, Topseed, Superseed e TSV Sementes, e no segmento de jardinagem, hobby e lazer através das linhas Topseed Garden e TSV Sementes. Com capital 100% nacional e com uma ampla e moderna infraestrutura, a Agristar tem orgulho em conhecer a sua terra e assim desenvolver e testar produtos de alto desempenho. Sediada em Santo Antônio de Posse (SP), a empresa possui quatro estações experimentais e uma unidade de pesquisa e melhoramento estrategicamente localizadas nos estados de SP, MG, SC e RN, que asseguram o desenvolvimento de produtos adaptados para os mais diversos climas e regiões.

Para mais informações acesse: www.agristar.com.br.

Siga a Agristar nas redes sociais

Facebook: https://www.facebook.com/agristardobrasil

Instagram: @agristardobrasil