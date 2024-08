EXPEDIÇÃO COM MOGIANO ALCANÇA CUME HISTÓRICO DO ALPAMAYO NO PERU

“Iniciamos em sete participantes e terminamos no cume em apenas três”. Expedição de

cume 100% brasileira organizada pela Aventura Alpina Expedições de Jundiaí-SP alcançou

neste último dia 31, às 13:00 horário local, o cume do Alpamayo (5.947m acima do nível do

mar) na Cordilheira Blanca no Peru, considerada a montanha mais bela do mundo. Sob

liderança do guia jundiaiense André Perlatti (40), ele, o mogiano Dr. Ary Augusto de

Castro Macedo (35) e o cambuiense Kleberson Gomes de Carvalho (42), demoraran 19

horas para vencer os 400m de parede de gelo verticais desde o acampamento 1, a 5.560m

numa tentativa única de ascenso e retorno ao mesmo ponto para pernoite. Foram no total 9

dias de expedição desde a entrada do parque pelo vilarejo de Cashapampa, a 496km da

capital Lima, até a saída pelo mesmo local. A montanha é considerada de graduação média

para difícil por exigir bons conhecimentos de travessia de glaciar e técnicas verticais, com

graduação AD+ (https://alpinist.com/climbing-grade-comparison-chart/ ) . As dificuldades

foram inúmeras, deste passagem por gretas e seracs, avalanches constantes nas

proximidades do acampamento e frio de -12°C.

“A motivação da equipe e seu entrosamento superaram as dificuldades do ambiente.”,

comenta André Perlatti que teve queimaduras leves no nariz pelo frio. Nesta temporada de

2024, de pouca neve e consequentemente aumento de dificuldades de navegação e

qualidade do glaciar, o acesso ao campo 1 estava complicado e técnico.

A expedição também contava com a baiana Camila de Azevedo, que foi forçada q

abandonar q expedição no campo Morrena por problemas com a aclimatação na faixa dos

5.000m.

O grupo retornou à cidade de Huaraz nesta sexta-feira 02 de agosto para finalmente

retornarem ao Brasil.