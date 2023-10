Explorando a Natureza: Passeios na Fazendinha do UNASP para Comemorar o Dia das Crianças em Engenheiro Coelho

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Educação, neste mês de outubro, período de celebração do Dia das Crianças, está promovendo passeios comemorativos para os alunos da rede municipal de ensino na Fazendinha do UNASP.

Todos os alunos terão a oportunidade, e as primeiras turmas já participaram do passeio durante esta semana nos períodos da manhã e da tarde, desfrutando de momentos de convívio com a natureza, animais e confraternização com seus coleguinhas.

A Secretaria de Educação destaca que este passeio estará disponível durante todo o mês e abrangerá todos os alunos.

Segundo o Secretário de Educação, Paulo Martini, essa iniciativa visa proporcionar aos alunos um contato direto com a natureza por meio de uma mini fazendinha. O local abriga gansos, avestruzes, lhamas e veados, todos em um espaço ao lado da lagoa, o que se revela uma ferramenta importante para o aprendizado dos alunos.