Explosão de bateria de moto elétrica provoca incêndio em casa em Paulínia

Três moradores precisaram de atendimento médico após as chamas atingirem o imóvel no Jardim Fortaleza

A explosão da bateria de uma moto elétrica provocou um incêndio em uma residência no Jardim Fortaleza, em Paulínia, na tarde deste domingo, dia 31.

Segundo as informações iniciais, o veículo estava na varanda da casa quando a bateria explodiu, por volta das 16h. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram outras duas motos elétricas que também estavam no local.

O fogo causou danos à estrutura do imóvel. Parte do teto desabou, um quarto ficou destruído e a frente do carro da família foi atingida pelas chamas.

Três moradores precisaram de atendimento médico. Um homem sofreu ferimento no braço, enquanto a esposa e a filha inalaram fumaça durante o incêndio.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Paulínia.

Fonte: Sampi Campinas

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