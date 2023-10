Expo Artur 2023 atrai mais de 35 mil pessoas no 1º final de semana

Evento nogueirense proporcionou diversão para toda família com shows e atrações especiais como Mini Fazendinha e Expo Kids

A Expo Artur 2023 tem se consagrado uma das melhores edições da história do evento nogueirense. Apenas no primeiro final de semana, a festa de rodeio reuniu mais de 35 mil pessoas no Balneário Municipal.

De acordo com informações da Comissão Organizadora, foram cerca de 12 mil na sexta-feira (20) com os shows inesquecíveis das duplas Rayane & Rafaela e Henrique & Juliano; e 10 mil no sábado (21), com as duplas João Vitor & Samuel e Israel & Rodolfo.

Já o domingo (22), reuniu cerca de 13 mil visitantes. O recinto abriu os portões para o público às 13h, com a Mini Fazendinha e retorno da Expo Kids. Mais tarde, além das atrações dos peões na arena, a dupla Cezar e Paulinho subiu ao palco e fechou o primeiro final de semana com chave de ouro.

O prefeito Lucas Sia (PSD) expressou alegria com o sucesso do evento, afirmando: “Estamos muito satisfeitos em ver tantas pessoas aproveitando a Expo Artur 2023. Este é um evento que celebra a cultura, a música e a diversão em família”, disse.

No próximo final de semana, as atrações continuam com:

-Sexta-feira, 27 de outubro: Grupo Menos é Mais

-Sábado, 28 de outubro: Luan Santana e Pedro Sampaio

-Domingo, 29 de outubro: Guilherme e Benuto (ENTRADA FRANCA – PISTA)

EXPOKIDS

A Expo Kids foi destaque nesse primeiro final de semana. Alunos da rede municipal e privada – de 03 a 10 anos – receberam passes gratuitos através de flyers distribuídos nas agendas escolares.

No próximo domingo (29), a Expo Kids voltará a abrir os portões, a partir das 13h – com as mesmas regras e variedades de entretenimento.

Estudantes com idade acima de 10 anos ou crianças de 03 a 10 anos vindas de outras cidades também podem aproveitar a Expo Kids, adquirindo o passaporte por R$20,00 diretamente na bilheteria, enquanto os pais ou acompanhantes não precisam pagar para entrar no parque.

A Expo Kids conta com brinquedos infláveis, provas equestres, uma praça de alimentação e uma fazendinha com diversos animais, como carneiros, ovelhas, cabras, coelhos, cavalos, pôneis, tourinhos, bezerros, entre outros. A fazendinha permanece aberta durante todos os dias do rodeio, permitindo visitas gratuitas a todos os interessados.