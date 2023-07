Expo Artur 2023 já tem data marcada e acontecerá em dois finais de semana no mês de outubro

A Expo Artur 2023 já tem data marcada, agora, em dois finais de semana, de 20 a 22 e de 27 a 29 de outubro. A organização anunciou a novidade através do site do evento, neste ano o rodeio não será realizado em apenas um final de semana, mas terá dois finais de semana de festa e dois dias a mais que o ano passado.

O tradicional evento será realizado como nos anos anteriores no Balneário Municipal Guilherme Carlini. A Expo Artur 2023 é a mistura perfeita entre o melhor do rodeio e os shows com os maiores artistas da atualidade.

Os amantes do rodeio já podem aguardar para breve as novidades sobre a grade de shows e todas as atrações dessa grande festa.

