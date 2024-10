ExpoArtur 2024: Atrações Imperdíveis no Segundo Final de Semana

A ExpoArtur 2024 segue a todo vapor, trazendo o melhor da tradição sertaneja e da música nacional para Artur Nogueira. Após o sucesso dos primeiros dias, que contou com shows e momentos emocionantes, a festa promete ainda mais animação no segundo final de semana.

A partir de quinta-feira, 24 de outubro, as atenções se voltam para as montarias em touros, um dos pontos altos da ExpoArtur. Além disso, grandes atrações musicais vão agitar o público todas as noites. Na quinta, a dupla João Bosco & Vinícius abre o final de semana com seus hits sertanejos consagrados. Na sexta-feira, 25, a rainha dos hits, Ana Castela, promete uma noite inesquecível com seus sucessos. E, para fechar a festa com chave de ouro, MC IG e Marília Tavares comandam o palco no sábado, 26 de outubro, garantindo um encerramento em grande estilo.

Os ingressos para o segundo final de semana já estão à venda no site “SEO Ingresso”. Não perca a chance de vivenciar momentos únicos na ExpoArtur 2024!

