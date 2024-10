EXPOARTUR 2024: MAIS DE 20 MIL PESSOAS PARTICIPAM DO PRIMEIRO FINAL DE SEMANA DA FESTA

A ExpoArtur 2024 começou em grande estilo no último final de semana em Artur Nogueira, atraindo mais de 20 mil pessoas ao Balneário Municipal durante os três dias de evento. Nesta primeira etapa, o destaque ficou para as emocionantes competições de cavalo cutiano, que coroaram a equipe da Casa de Carnes da Torre como campeã por equipes. O prêmio de melhor competidor individual foi para Fabiano Conceição, de Piracicaba, que representou o time Rancho Moda Country.

A festa, conhecida por unir tradições sertanejas e música, segue a todo vapor e promete ainda mais emoções no próximo final de semana. A partir de quinta-feira, 24 de outubro, as atenções se voltam para as montarias em touros, com grandes shows programados para cada noite. Na quinta, João Bosco & Vinícius sobem ao palco; na sexta, será a vez da rainha dos hits Ana Castela, e no sábado, 26, MC IG e Marília Tavares encerram o evento com chave de ouro.

Os ingressos para o segundo final de semana já estão à venda no site “SEO Ingresso”. Não perca a chance de participar dessa festa que promete ser inesquecível!