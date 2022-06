Expoflora abre inscrições para Mostra de Paisagismo e Decoração

O desafio para paisagistas, decoradores, designers de interiores, agrônomos e arquitetos, entre outros, é mostrar como utilizar as flores e plantas ornamentais nos vários ambientes de uma residência ou escritório. A Expoflora será realizada de 2 a 25 setembro, de sexta-feira a domingo, das 9h às 19h, e nos dias 7 e 8 de setembro (feriado da Independência).

Estão abertas as inscrições para o processo de seleção dos profissionais interessados em participar da Mostra de Paisagismo e Decoração da Expoflora. Os paisagistas, arquitetos, decoradores, designers de interiores e agrônomos que desejam divulgar os seus trabalhos na maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina devem entrar em contato com a arquiteta Karina Taccola, coordenadora da Mostra, pelo telefone (19) 99100-8063 ou pelo e-mail karinataccola@gmail. Uma vez selecionados, os profissionais deverão apresentar os seus projetos até o dia 20 de junho.

Nestes dois anos de pandemia cresceu muito a quantidade de pessoas que passaram a cuidar de seus jardins e varandas ou, mesmo, que incluíram as flores e plantas na decoração interna, levando mais alegria, beleza, conforto e bem-estar para seus lares e escritórios. A proposta deste ano é mostrar, em 18 ambientes, sugestões de harmonização das flores e plantas ornamentais em distintos espaços, resgatando a origem dos projetos paisagísticos, da existência humana, da convivência entre as pessoas e da relação do homem com a natureza.

A proposta é inspirar o uso das flores e plantas nas residências ou escritórios, harmonizando a natureza com a decoração. Após a seleção e aprovação dos projetos, os profissionais deverão executar a montagem do ambiente entre os dias 1º e 19 de agosto. A abertura da Mostra de Paisagismo e Decoração para o público acontecerá junto com a Expoflora, no dia 2 de setembro. No entanto, a entrega deve acontecer até meados de agosto para permitir a produção das fotos dos profissionais e dos ambientes, visando a divulgação na entrevista coletiva para a imprensa.

A mostra é uma das atrações da Expoflora e uma oportunidade para que os profissionais exibam seus talentos ao público do evento que atrai mais de 300 mil visitantes por ano. A Expoflora é realizada em Holambra, cidade a 134 quilômetros da capital paulista, conhecida como a “Capital Nacional das Flores”. Este ano, o evento será realizado no período de 2 a 25 setembro, de sexta-feira a domingo, das 9h às 19h, e nos dias 7 e 8 de setembro (feriado da Independência). Vários profissionais já confirmaram presença, entre eles Alan Oliveira, Carla Dadazio, Cleia Thomazini e Orpheu Thomazini, Cris Antonelli, Gabriel Talarico, Inês Scisci Maciel, Marisa Trippia, Mauro Contesini e Paula Brito. Vários deles já participam da Mostra há anos. No total, serão 18 ambientes. Mais da metade já foram reservados, mas ainda há alguns ambientes disponíveis.

Ingressos

Na bilheteria, nos dias do evento, os ingressos serão vendidos por R$ 80,00. As entradas promocionais, no entanto, já estão à disposição dos visitantes nos sites www.ingressorapido.com.br (para compras individuais) e www.expoflora.com.br (orientações para grupos acima de 15 pessoas). O primeiro lote, válido para as compras efetuadas até o dia 24 de junho, está sendo comercializado com 50% de desconto (R$ 40,00). Os convites adquiridos pelo site da Ingresso Rápido para a edição que aconteceria em 2020 serão válidos para a festa deste ano, bastando a troca no guichê da empresa de tickets no saguão de acesso ao parque da Expoflora. O visitante poderá escolher a data em que deseja participar do evento, sem a necessidade de contato prévio.

Excursões

As agências de viagens e excursões devem solicitar informações sobre promoções especiais para grupos na Central de Reservas da Expoflora pelos telefones (19) 3802-1499 / 98115-1294 / 98114-9783 / 98168-3600, ou pelos e-mails centraldereservas@expoflora.com.br, reservas@expoflora.com.br e laercio@expoflora.com.br. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para os grupos, há também a opção de compra antecipada, com desconto para o Passeio Turístico, que este ano será no Magic Garden, e para as refeições nos restaurantes Fazenda e Amsterdã.

Atrações para 2022

A Expoflora pretende manter este ano todas as atrações de sucesso junto ao público, como a Exposição de Arranjos Florais, a Mostra de Paisagismo e Decoração, a Parada das Flores, a Chuva de Pétalas, a gastronomia holandesa e as danças típicas, o Shopping das Flores e shopping para compras, minissítio e parque de diversão, entre outras. E já anuncia novidades para o Passeio Turístico, que manterá o city tour pelos pontos turísticos de Holambra, mas inovará com a visita ao Magic Garden, um local especialmente preparado para que os turistas se emocionem ainda mais ao caminhar por entre os campos de flores, como o de girassóis, e possam imortalizar momentos mágicos nos canteiros temáticos de flores e plantas ornamentais.

O Magic Garden fica a apenas 6 quilômetros do Parque da Expoflora, o que reduz em 50% o tempo e o percurso do passeio de anos anteriores, e conta com 70 mil m² de área – contra 7 mil m² do local da visita anterior. O Passeio Turístico será realizado das 9h às 17h, em todos os dias do evento, e terá preço único de R$ 40,00 (R$ 30,00, para compras antecipadas para grupos até 24 de junho, e R$ 35,00 até o dia 24 de agosto).