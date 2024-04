Expoguaçu 2024: Uma Noite Memorável com Recorde de Público e Vitória de Willian Bueno na Montaria de Touros

A Expoguaçu 2024 encerrou suas atividades em uma atmosfera de grande euforia e celebração na última noite do evento. Com um recorde de público que lotou as arquibancadas e áreas de entretenimento, a noite foi marcada por momentos emocionantes e apresentações de alto nível.

O ponto alto da noite foi a consagração de Willian Bueno, que se destacou como campeão na montaria de touros, demonstrando sua habilidade e destreza na arena. As montarias, repletas de adrenalina e emoção, cativaram a plateia, que vibrou a cada momento das competições.

Após o encerramento das montarias e a entrega dos merecidos prêmios aos vencedores, a festa ganhou um novo ritmo com as apresentações no palco principal. MC Ryan SP agitou o público com sua energia contagiante, preparando o terreno para o grande encerramento.

E então, para fechar a noite com chave de ouro, subiu ao palco a talentosa Lauana Prado, que brindou o público com um show memorável, repleto de sucessos do sertanejo. Sua voz envolvente e carisma cativaram a multidão, que acompanhou cada nota com entusiasmo.

Com um espetáculo de luzes e sons, a Expoguaçu 2024 se despediu em grande estilo, deixando na memória de todos os presentes lembranças inesquecíveis de uma noite que ficará marcada na história da cidade e dos amantes da cultura country e sertaneja.

Veja os melhores momentos da noite AQUI