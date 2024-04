Expoguaçu Brilha com o Show de Luan Santana e Montarias de Tirar o Fôlego

Montarias, Sucessos e Paixão Marcaram a Noite de 12 de Abril na Arena Expoguaçu, Culminando com Performances Memoráveis de Moysés Rico e Luan Santana.

Na noite de 12 de abril, a Arena Expoguaçu se tornou o epicentro de uma celebração que uniu a tradição das montarias de touro com a magia da música. A emoção começou a fluir com as montarias que selecionaram habilidosos peões para a grande final do sábado. Contudo, a energia da noite apenas começava a se manifestar, pois o palco se tornou o ponto de convergência para os apaixonados pela música sertaneja.

Abrindo as cortinas do palco, Moysés Rico entrou em cena, trazendo consigo não apenas sua voz inconfundível, mas também uma aura de autenticidade e paixão pela música raiz. Com maestria e carisma, ele cativou os corações dos presentes, relembrando sucessos imortais e embalando a noite com melodias que ecoam a alma do sertão. Sua performance foi mais do que uma simples apresentação, foi um mergulho nas raízes da cultura sertaneja, encantando a todos os presentes.

Entretanto, o clímax da noite estava reservado para Luan Santana, cuja presença no palco incendiou a multidão. Com seu carisma magnético e uma voz que ecoa emoção, ele elevou a energia do público a níveis estratosféricos, levando os fãs à loucura com seus sucessos arrebatadores. Cada acorde, cada nota, foi um convite para uma jornada de êxtase musical, transformando a noite em uma memória indelével para todos os presentes.

Enquanto os acordes finais ecoavam na Arena Expoguaçu, ficava claro que aquela noite seria eternizada na memória de todos os presentes. O show de Luan Santana foi mais do que uma simples performance, foi uma experiência que transcendeu o tempo e o espaço, unindo pessoas em torno da música e da emoção. Enquanto nos despedimos dessa noite inesquecível, convidamos você a se preparar para o grandioso encerramento da festa, que acontece hoje, 13 de abril. As finais das montarias prometem elevar a adrenalina ao máximo, enquanto os shows de Ryan SP e Lauana Prado irão encantar os presentes, culminando em uma noite de celebração e despedida à altura do que a Expoguaçu oferece.

veja AQUI os melhores momentos da festa