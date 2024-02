ExpoGuaçu confirma Gusttavo Lima, Luan Santana e quatro noites de evento em abril

Gusttavo Lima, Luan Santana, Fernando e Sorocaba e Lauana Prado encabeçam nas primeiras semanas de abril a programação da 23ª edição da ExpoGuaçu, em Mogi Guaçu. O festival, um dos maiores e mais concorridos da região de Campinas, acontece nos dias 5, 6, 12 e 13, com ingressos à venda a partir desta sexta-feira, 16 de fevereiro, pelo site seoingresso.com.

Entre os modelos de entrada disponíveis estão o passaporte, com acesso livre a diferentes setores da festa em todas as quatro noites de shows; o ingresso individual, para uma única noite, com acesso à pista, área vip, camarote lounge ou camarote open bar e food; e o camarote corporativo, para todos os dias, com lotação máxima de 10 pessoas (ver tabela abaixo).

A programação, para além das apresentações no palco principal, conta com rodeio profissional, bailes country, praça de alimentação e exposição comercial e industrial. “A ExpoGuaçu é um evento com mais de 20 anos de história e que reúne, a cada edição, alguns dos principais nomes da música brasileira”, destacou o diretor da Sâmor Produções, Celso João de Souza, responsável pelo evento. “Estamos preparando uma festa segura e com estrutura de ponta para receber o público de toda a nossa região”.

A 23ª ExpoGuaçu, realizada pela Sâmor Promoções e pela JR4 Produções, acontece, assim como no ano passado, na Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, esquina da Avenida Brasil.

Serviço:

EXPOGUAÇU 2024

Dias 5, 6, 12 e 13 de abril

Programação:

5 de abril – Gusttavo Lima

6 de abril – Fernando e Sorocaba

12 de abril – Luan Santana

13 de abril – Lauana Prado

Valores (1º Lote):

Passaporte para 4 noites

– Pista: R$ 120,00

– Área VIP: R$ 300,00

– Camarote Lounge: R$ 500,00

Ingresso Individual, por noite

– Pista: R$ 50,00

– Área VIP: R$ 100,00

– Camarote Lounge: R$ 150,00

– Camarote Open Bar/Food: R$ 290,00 (dias 6, 12 e 13 de abril, com acesso à Área VIP)

– Camarote Open Bar/Food: R$ 320,00 (dia 5 de abril, com acesso à Área VIP)

Camarote Corporativo, com acesso às 4 noites: R$ 7.000,00 (até 10 pessoas)

Pontos de Venda:

seoingresso.com

Lojas Montreal Magazine (Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Pinhal, Jaguariúna e São João da Boa Vista).