Exposição de fotos marca a etapa Campinas do Projeto EmPodera!

Evento marcado para 16/08 abre a agenda de atividades, que traz ainda bate-papo empoderado e oficina de elaboração de projetos culturais

Uma exposição de fotos marca a etapa Campinas do projeto EmPodera!. O evento ocorre na quarta-feira, 16/08, a partir das 14 horas, na Escola Municipal Maria de Fátima Faria Área. As fotos apresentadas são retratos das participantes da oficina de Arte e Autoconhecimento, ministrada pelas arte-educadoras Izabel Magnani e Kora Prince. A exposição traz fotos de Ana Laura Cintra e é diagramada por Gabi Perissinotto.

A oficina foi ministrada em julho deste ano e contemplou as professoras e funcionárias do Ensino Fundamental I da EMEF. Esse será o primeiro evento do Projeto EmPodera!, etapa Campinas. Também está previsto o bate-papo empoderado, que traz o tema “A luta das mulheres por emancipação e o Judiciário: pensão alimentícia, divórcio e guarda o que podemos fazer?”. A atividade será realizada nos dias 25 e 26/08, pela advogada Raquel Teixeira, especializada em Direito de Família e Trabalhista, militante do movimento de mulheres negras e do movimento político da cidade de Campinas, no Quilombo Íris de Jesus e no Assentamento Milton Santos.

Ainda como parte das ações do projeto em Campinas, no dia 28/08, está prevista uma oficina de elaboração de projetos culturais, ministrada por Kora Prince, produtora cultural e arte-educadora do Instituto Ideia Coletiva há 15 anos. “O objetivo é orientar artistas que queiram organizar seus trabalhos, inscrever projetos em editais e realizar gestão de projetos”, explica Kora. As atividades são gratuitas e abertas ao público em geral. Essa atividade tem as inscrições abertas pelo site do projeto: www.projetoempodera.blogspot.com

Outra parceria é com o Studio Empreenda, que vai oferecer uma Consultoria para mulheres empreendedoras que precisam de uma direção para estruturar sua marca nas redes sociais, com Cintia Antunes e Lucas Franzoni, um casal que atua com design, foto e vídeo, especializados em marketing de relacionamento. As interessadas devem fazer inscrição para concorrer ao sorteio de 1 consultoria pelo Instagram do Studio Empreenda: www.instagram.com/studioempreenda/

O EmPodera! nasceu em 2016, com o objetivo de realizar ações de formação, produção e difusão artística com a temática do empoderamento feminino. É um projeto cultural realizado pelo Instituto Ideia Coletiva e parceiras. A oficina e a exposição são realizadas vis Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da AFAF Consultoria em Incentivos.

Serviço:

Exposição de fotos, bate-papo empoderado e oficina para elaboração de projetos culturais marcam a etapa Campinas do Projeto EmPodera!

Data: 16/08

Horário: a partir das 14 horas

Local: EMEF – Maria de Fátima Faria Área – R. Paschoal Cúrcio, 94 – Jardim das Bandeiras – Campinas/SP

Bate-papo empoderado – “A luta das mulheres por emancipação e o Judiciário: pensão alimentícia, divórcio e guarda o que podemos fazer?”

Data: 25/08

Horário: a partir das 19 horas

Local: Quilombo Íris de Jesus – Rua Manoel Bombati, 287 – Jardim das Bandeiras 2 – Campinas/SP

Bate-papo empoderado – “A luta das mulheres por emancipação e o Judiciário: pensão alimentícia, divórcio e guarda o que podemos fazer?”

Data: 26/08

Horário: a partir das 09 horas

Local: Assentamento Milton Santos – Rua Terra Prometida n 61- Assentamento Milton Santos, Americana – SP (Estrada Ivo Macris – Americana / Paulínia)

Oficina de elaboração de projetos culturais

Data: 28/08

Horário: das 13 às 16 horas

Local: Sala Virtual

*Inscrições até às 10 horas do dia 28/08 pelo site: www.projetoempodera.blogspot.com

Sorteio de Consultoria Empreenda

Data: realização da consultoria a agendar com a sorteada, em setembro

Local: Sala Virtual

*Inscrições até às 10 horas do dia 28/08 pelo Instagram do Studio Empreenda: www.instagram.com/studioempreenda/