Exposição em homenagem aos trabalhadores no enfrentamento do Covid-19 acontece no Paço Municipal

O artista plástico Renan Rocha, com o apoio da Prefeitura Municipal de Amparo, organizou sua primeira exposição em homenagem aos profissionais de saúde, que tanto estão trabalhando no enfrentamento ao COVID-19.

A exposição conta também com o apoio de outros artistas da cidade e região, que representaram a partir de suas artes os profissionais da saúde e o cotidiano difícil dentro dos hospitais.

A exposição está no Paço Municipal “Prefeito Carlos Piffer” do dia 4 até 27 de dezembro, no horário de funcionamento da prefeitura.