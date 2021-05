Exposição SER é atração do Centro Cultural de Mogi Mirim

Se você gosta de grafite, arte urbana e fotografia, você não pode perder a Exposição SER, que será aberta neste sábado (8), no Centro Cultural de Mogi Mirim, na Avenida Santo Antônio, 430, Centro. A exposição, que vai até 12 de junho, é de autoria do artista visual Danilo Cunha.

São 70 peças expostas entre telas, lambe-lambe, fotografias, móveis grafitados e shapes de skate.

A visitação é pública, de segunda a sábado das 9h às 17h. Porém, vale ressaltar a importância de seguir todos os protocolos de segurança sanitária. É obrigatório o uso de máscara nas dependências do Centro Cultural.

OFICINA

O artista visual Danilo Cunha também promoverá uma oficina gratuita voltada ao tema da arte urbana. A oficina de stencil e lambe-lambe vai acontecer no dia 12 de junho, das 13h30 às 17h.

As inscrições serão de 24 a 31 de maio, das 8h às 16h30, diretamente na secretaria no Centro Cultural. Serão disponibilizadas 15 vagas por ordem de chegada. No dia da oficina, cada participante deverá levar uma tela de tamanho 50cm x 70 cm.