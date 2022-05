Ezequiel Machado é convocado para participar do Troféu Loterias Caixa

O guaçuano Ezequiel Machado, 36 anos, foi convocado para compor a delegação paulista de atletismo que disputará o Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa de Atletismo. A competição acontecerá no próximo final de semana, nos dias 14 e 15 de maio, no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo de Bragança Paulista.

Ezequiel Machado está entre os três melhores do ranking da Federação Paulista de Atletismo nas provas de lançamento do dardo e arremesso de peso e, por isso, foi convocado para representar o Estado de São Paulo e, consequentemente, Mogi Guaçu. “A competição reunirá atletas de todo Brasil e para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ter um representante num evento esportivo fortíssimo como este é muito importante. Sou muito grato pelo apoio de todos e conto com a torcida guaçuana para trazer o melhor resultado que puder para a nossa cidade”, comentou.

O Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa de Atletismo tem como objetivo criar um vínculo entre o esporte universitário e demais atletas do atletismo nacional e também para analisar o desenvolvimento técnico do país. “Desta forma, a competição busca identificar futuros potenciais da modalidade, a fim de servir, caso necessário, a seleção brasileira em eventos internacionais”, finalizou.

Perfil

Ezequiel Machado, 36 anos, é atleta da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). Também é licenciado e graduado em educação física e mestre de capoeira, professor de jiu-jitsu e de muay-thai.