Fábio Polidoro, do Republicanos, lidera apuração das eleições em Pedreira com 56% dos votos

Com 62% das urnas apuradas em Pedreira, Fábio Polidoro, candidato pelo Republicanos, lidera a corrida eleitoral com 56% dos votos. Em segundo lugar está Paulo Begalli, do PP, com 39%, seguido por Toninho Alves, do PSOL, que registra 2,44% dos votos.

Ainda restam 38% das urnas a serem apuradas, o que pode trazer mudanças no cenário, mas a vantagem de Polidoro se mantém significativa. A expectativa é de que os resultados finais sejam divulgados em breve, quando a população de Pedreira conhecerá o futuro prefeito.