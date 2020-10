Faculdade Municipal promove edição online da Expo RH em novembro

Com apoio da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro”, a Expo RH da Baixa Mogiana de 2020 será realizada no dia 18 de novembro em edição especial online. As inscrições já estão abertas e podem ser efetivadas até a data do evento.

Cinco palestrantes estão confirmados na programação, que traz a Sala “Conexão & Transformação no Universo Corporativo” como eixo central e a Sala Networking com abordagens de temas correlatos.

A abertura oficial será às 8h. com apresentação pelo professor universitário Antonio Bento Rodrigues, graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em RH e coordenador do Grupo de Recursos Humanos da Região Mogiana – GRHUM.

As palestras estão programadas para 9h, 10h, 14h, 15h e 16h, com intervalo às 11h e encerramento às 17h. A primeira será apresentada pelo psicólogo José Luis Montejano, diretor da Montejano Psicologia Corporativa & Eeventos, organizadora da Expo RH.

Especialista em Psicologia Positiva e autor do livro “Mensagem para Você – Doses diárias de motivação”, Montejano discorrerá sobre o tema “Conexão & Transformação: RH estratégico em ação”.

A palestra seguinte abordará o tema “Desmistificando o Outplacement: Um Novo Olhar, um Novo Agir”, e será apresentada por Tatiana Magiersk Morauer, executiva de Gestão de Pessoas e ex-diretora da ABRH (Associação Brasileira de Recursos Humanos).

Dono de extenso currículo, o professor Rodrigo Iubel, docente da Fundação “Getúlio Vargas” (FGV) e diretor da Labor Fit, abre a programação do período da tarde com a palestra “Qualidade de Vida x O Novo Anormal”.

Na sequência, a analista Ana Carolina Fernandes fará explanação sobre “HR Business Partner: O RH como Parceiro Estratégico”. Ana Carolina é graduada em Administração de Empresas e pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV.

Como destaque da Expo RH 2020 e com mais de 2.500 palestras proferidas no Brasil e no exterior ao longo de 35 anos, o navegador Amyr Klink apresentará a última palestra, tratando de “Negociação em Tempos de Desafio”.

Detalhes da edição deste ano foram delineados em reunião realizada no Campus da “Franco Montoro” nesta quinta-feira, dia 22, entre a diretora acadêmica Renata Mauri, o assessor educacional João Paulo Barbosa e José Luis Montejano.

A programação completa das duas salas, bem como os detalhes curriculares dos palestrantes e o link para as inscrições estão disponíveis no site www.exporhdabaixamogiana.com.br.

COMO PARTICIPAR

Há dois links para formalizar a inscrição. Um está disponível no site da Expo RH 2020, em https://exporhdabaixamogiana.com.br/#inscricao, para o público em geral, e o outro no site da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” (www.francomontoro.com.br), na aba “Eventos”, para estudantes e professores da instituição.

Mas, atenção. A organização do evento reservou vagas gratuitas para a “Franco Montoro” porque a instituição é patrocinadora master da Expo RH 2020, mas o número de vagas franqueadas é limitado elas são exclusivas para alunos e docentes. Para o público externo, a inscrição deve ser efetuada através do site oficial do evento.